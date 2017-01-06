Прем’єра серіалу “Кохання проти долі” відбудеться на телеканалі “1+1” 9 січня о 17:20. Цей мелодраматичний турецький серіал розповість телеглядачам історію однієї простої дівчини на ім’я Еліф, яка дає свою згоду стати сурогатною матір’ю, щоб врятувати своїх близьких.

Батьками цієї дитини хочуть стати закохані Дефне і Кахрамана. Пара дуже щаслива в шлюбі, але Дефне все ніяк не може завагітніти, що з кожним днем все більше і більше вганяє її в розпач. З цієї причини вони вирішуються на сміливий вчинок – знайти сурогатну матір. Еліф терміново необхідна велика сума грошей, але в підсумку вона захоче і цю дитину, а може і не тільки…

У головних ролях серіалу “Кохання проти долі” зіграли актори: Озджан Деніз, Хатідже Шенділь, Гюрбер Ілер, Гонкагюль Сунар, Бегюм Кютюк, Гуль Онат та інші.

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