На телеканалі "1+1" буде показаний весь четвертий сезон детективного британського серіалу "Шерлок". На даний момент вийшла 1 серія "Шість Тетчер", яку можна безкоштовно подивитися онлайн.
Культовий детективний серіал “Шерлок 4” (Sherlock 4) нарешті вийшов! Більш того, всі три серії четвертого сезону, який цілком може виявитися останнім, будуть показані на телеканалі “1+1”. Але і це ще не всі хороші новини, “Шерлок” покажуть не тільки в українському перекладі, а й в оригінальному, з субтитрами.
На даний момент вийшла 1 серія “Шерлок 4. Шість Тетчер” (Sherlock. The Six Thatchers) і її можна безкоштовно подивитися онлайн на нашому сайті. Епізод знятий за повістю А.Конан Дойля “Шість Наполеонів”.
Дивитися онлайн серіал “Шерлок 4” безкоштовно, без реєстрації. 1 серія “Шерлок 4. Шість Тетчер” (Sherlock. The Six Thatchers) в українському дубляжі:
Дивитися онлайн серіал “Шерлок 4” безкоштовно, без реєстрації. 1 серія “Шерлок 4. Шість Тетчер” (Sherlock. The Six Thatchers) мовою оригіналу з українськими субтитрами: