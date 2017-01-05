Культовий детективний серіал “Шерлок 4” (Sherlock 4) нарешті вийшов! Більш того, всі три серії четвертого сезону, який цілком може виявитися останнім, будуть показані на телеканалі “1+1”. Але і це ще не всі хороші новини, “Шерлок” покажуть не тільки в українському перекладі, а й в оригінальному, з субтитрами.

На даний момент вийшла 1 серія “Шерлок 4. Шість Тетчер” (Sherlock. The Six Thatchers) і її можна безкоштовно подивитися онлайн на нашому сайті. Епізод знятий за повістю А.Конан Дойля “Шість Наполеонів”.

Дивитися онлайн серіал “Шерлок 4” безкоштовно, без реєстрації. 1 серія “Шерлок 4. Шість Тетчер” (Sherlock. The Six Thatchers) в українському дубляжі:

Дивитися онлайн серіал “Шерлок 4” безкоштовно, без реєстрації. 1 серія “Шерлок 4. Шість Тетчер” (Sherlock. The Six Thatchers) мовою оригіналу з українськими субтитрами: