На українському телеканалі СТБ завершився черговий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф 6". Стало відомо ім'я переможця фінального випуску за 27 грудня.
Кулінарне шоу “МастерШеф 6” завершилося, фінальний випуск був показаний на телеканалі СТБ 27.12.2016. У суперфіналі зустрілися два дуже сильних учасника, які безумовно були гідні звання кращого на проекті – Асмік Гаспарян і Катерина Пєскова.
Перед учасниками стояло завдання – приготувати 3 страви: закуску, головне блюдо і десерт. Вкластися потрібно було всього в 2 години. Підтримати кулінарів-аматорів приїхали раніше вибувші з “МастерШеф 6” учасники і родичі фіналістів.
По закінченню часу судді продегустували отримані страви і визначили переможця. У шостому сезоні кулінарного шоу “МастерШеф 6” перемогла Асмік Гаспарян.
Нагадаємо, раніше став відомий переможець шоу “X-фактор 7”.