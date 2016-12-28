Кулінарне шоу “МастерШеф 6” завершилося, фінальний випуск був показаний на телеканалі СТБ 27.12.2016. У суперфіналі зустрілися два дуже сильних учасника, які безумовно були гідні звання кращого на проекті – Асмік Гаспарян і Катерина Пєскова.

Перед учасниками стояло завдання – приготувати 3 страви: закуску, головне блюдо і десерт. Вкластися потрібно було всього в 2 години. Підтримати кулінарів-аматорів приїхали раніше вибувші з “МастерШеф 6” учасники і родичі фіналістів.

По закінченню часу судді продегустували отримані страви і визначили переможця. У шостому сезоні кулінарного шоу “МастерШеф 6” перемогла Асмік Гаспарян.

Нагадаємо, раніше став відомий переможець шоу “X-фактор 7”.