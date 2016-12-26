На 54-му році життя у Великій Британії померла ікона поп-музики – відомий британський співак і екс-лідер групи Wham! Джордж Майкл. Виконавця знайшли мертвим у власному будинку, в графстві Оксфордшир, повідомила поліція. За заявою менеджера артиста, Джордж Майкл помер від серцевого нападу.

Один з учасників групи Wham!, Ендрю Ріджлі, заявив, що його серце розбите через смерть Джорджа Майкла. Елтон Джон також шокований смертю свого друга і прекрасного співака.

Нагадаємо, 5 років тому Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії, тоді його життя було на волосок від смерті. У тому важкому 2011 році Майкл був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, що загрожувало йому втратою голосу. Але виконавець виявився сильнішим недуга і в тому ж році оголосив про повне одужання.

Однак в останні роки життя Джордж Майкл все частіше потрапляв в скандальні історії. Він вживав наркотики, через що неодноразово був арештований поліцією і навіть відбував невеликий тюремний термін.

Нагадаємо, на початку 2016 року світ втратив одного з найкращих співаків усіх часів і народів – Девіда Боуї.