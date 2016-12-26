Коли вийде “Шерлок 4”? Цей культовий британський серіал буде показаний 2 грудня на телеканалі “1+1”, о 22:30. Прекрасний подарунок на Новий рік від українського телеканалу і британського BBC, який займається його виробництвом. Розробляє серіал студія Hartswood Films.

Перша серія нового сезону “Шерлока”, де головними персонажами так і залишаються Бенедикт Бамбербетч і Мартін Фріман, називається “Шість Тетчер”. Перший епізод детектива знятий за мотивами твору А. Конана Дойля “Шість Наполеонів”. Всього в четвертому сезоні буде три серії, друга називається “Брехливий детектив” і третя – “Останнє завдання”. До слова, цей сезон “Шерлока” може стати останнім.

Нагадаємо, незабаром на “1+1” вийде продовження серіалу “Слуга народу 2”.