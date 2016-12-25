У суботу, 24 грудня, в ефірі телеканалу СТБ був показаний фінальний випуск шоу “X-фактор 7“. Саме в цей день в рамках грандіозного суперфіналу вокального шоу було визначено переможця сьомого сезону, яким став Севак Ханагян.

Випуск почався з новорічної пісні від всіх учасників “X-фактор 7”, після чого ведуча Оксана Марченко оголосила про закриття ліній для голосувань. Глядачі могли голосувати за суперфіналістів протягом цілого тижня. Нагадаємо, в суперфінал потрапила група Detach і Севак Ханагян.

У підсумку переміг в “X-фактор 7” Севак Ханагян, який також отримав в якості призу 1 мільйон гривень. Тренером Ханагяна був співак Антон Савлепов.

Переможні виступи Севака Ханагяна в шоу “X-фактор 7” за 24.12.2016: