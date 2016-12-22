Компанія "Гугл" відзначила святковим дудлом день народження письменниці Марко Вовчок. 22 грудня виповнилося рівно 183 роки від дня народження великої української поетеси, письменниці та перекладачки.
Сьогодні, 22 грудня 2016 року, компанія Google зробила святковий Doodle на честь 183 років від дня народження відомої української письменниці і поетеси – Марко Вовчок (Марія Вілінська). Вона писала прекрасні дитячі казки і мала досить дивний псевдонім.
Але що ми ще знаємо про цю письменницю? Кілька цікавих фактів про Марко Вовчок в день її народження.
- У родині Марії Лівінської було прийнято говорити французькою мовою;
- У 17 років Марія вийшла заміж за Опанаса Марковича. Він був засланий в Орел по кирило-мефодіївській справі;
- Марко Вовчок була змішаної крові. Її мама походила з княжого роду Радзивілів, а бабуся по мамі була польською-литовкою. Папа письменниці був корінням з Білорусі. Сім’я Марко жила в Росії, тоді як сама письменниця разом з чоловіком в Україні;
- Незважаючи на свої російські корені, Марко Вовчок дебютувала як українська письменниця, але також була популярна і у Франції.
Google дудл на честь дня народження Марко Вовчок. Черговий шедевр від дудлерів “корпорації добра”: