Сьогодні, 22 грудня 2016 року, компанія Google зробила святковий Doodle на честь 183 років від дня народження відомої української письменниці і поетеси – Марко Вовчок (Марія Вілінська). Вона писала прекрасні дитячі казки і мала досить дивний псевдонім.

Але що ми ще знаємо про цю письменницю? Кілька цікавих фактів про Марко Вовчок в день її народження.

У родині Марії Лівінської було прийнято говорити французькою мовою;

У 17 років Марія вийшла заміж за Опанаса Марковича. Він був засланий в Орел по кирило-мефодіївській справі;

Марко Вовчок була змішаної крові. Її мама походила з княжого роду Радзивілів, а бабуся по мамі була польською-литовкою. Папа письменниці був корінням з Білорусі. Сім’я Марко жила в Росії, тоді як сама письменниця разом з чоловіком в Україні;

Незважаючи на свої російські корені, Марко Вовчок дебютувала як українська письменниця, але також була популярна і у Франції.

Google дудл на честь дня народження Марко Вовчок. Черговий шедевр від дудлерів “корпорації добра”: