Відомо, що радянський та російський актор Олександр Яковлєв тривалий час хворів. Вчора, 19 грудня, на 71-му році він пішов із життя та залиш знімальний майданчик назавжди.

Дебют актора відбувся в 1973 році у фільмі “Великі голодранці”. Популярність до нього прийшла після ролі штабс-капітана, організатора нападу на поїзд у фільмі “Свій серед чужих, чужий серед своїх” режисера Микити Міхалкова. Всього за своє життя Олександр Яковлєв зіграв 119 ролей.

Фільмографія актора: “Мідний ангел”, “Візит до Мінотавра”, “Пригоди Квентіна Дорварда, стрілка королівської гвардії”, “Метро” та інших. Крім того, він знявся в популярному російському фільмі “Легенда №17”.

За створення “яскравого негативного образу” персонажа Сорса у фільмі “Чоловічий сезон. Оксамитова революція” Олександр Яковлєв отримав премію VIII Міжнародного фестивалю DetectiveFEST.

Помер російський та радянський актор Олександр Яковлєв.