Режисер серіалу “Слуга народу 2” Олексій Кирющенко розповів про терміни його виходу в ефір. Як виявилося, зйомки серіалу триватимуть до середини 2017 року, так що раніше літа він в ефір телеканалу “1+1” точно не вийде.

Режисер додав, що серіал “Слуга народу 2” почнеться з того моменту, на якому завершився перший сезон комедії. Продовжиться логічна історія, розпочата в кінці першої частини цього багатосерійника. Що стосується обсягу другого сезону, то він буде складатися з 24 серій, кожна по 25 хвилин. Сценарій серіалу “Слуга народу 2” все ще в роботі, над ним працює Олександр Яковлєв, так що навіть режисер ще не знає більшість подробиць.

А ось трейлер художнього фільму “Слуга народу 2”, який вийде на екрани 24 грудня 2016 року:

Також дивіться онлайн всі серії першого сезону серіалу “Слуга народу”.