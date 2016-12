Українську пісню “Щедрик” люблять у всьому світі, адже вона є одним із символів Різдва і різдвяного настрою. Британська співачка Кеті Мелуа в ефірі телеканалу “Бі-Бі-Сі” виконала цю композицію українською мовою, в супроводі неперевершеного грузинського хору.

В Інтернеті з’явився запис виступу Кеті Мелуа, де вона разом з хором з Грузії The Gori Women Choir виконує українську пісню “Щедрик”. До слова, ця пісня в усьому світі також відома як “Coral of the Bells”, але на BBC вона прозвучала українською мовою і під оригінальною назвою.

Katie Melua & The Gori Women’s Choir – The Little Swallow (“Щедрик”):

А ось ще одна цікава версія “Щедрика”, але вже в клубному форматі: