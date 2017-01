Що послухати на Різдво? 10 найпопулярніших святкових пісень за версією Billboard (Відео)

Популярне музичне видання Billboard хоче, щоб на свята люди слухали правильну музику. Музику, яка може навіть найсіріший день перетворити на справжнє свято. Підбірка 10 кращих композицій на Новий рік і Різдво.

Варто зазначити, що даний рейтинг був сформований за кількістю скачувань. Дані надала компанія Nielsen Music. І так, 10 рядок займає група Wham! з піснею Last Christmas (751 тисяч завантажень).

На 9-му рядку Боббі Хелмс з піснею Jingle Bell Rock (780 тисяч).

8 місце займає Хосе Фелісіано - Feliz Navidad (808 тис.).

Фейт Хілл з піснею Where Are You Christmas? розмістився на 7-му рядку рейтингу (897 тис.).

6 місце - Trans-Siberian Orchestra - Christmas Canon (918 тис.).

Відкриває топ-5 Бренда Лі - Rockin 'Around the Christmas Tree (1 млн).

Пісня Mistletoe - Джастіна Бібера займає 4-й рядок (1,1 млн).

Топ-3 займає Trans-Siberian Orchestra з піснею Christmas Eve (Sarajevo 12/24) (1,3 млн).

Do You Want to Build a Snowman? - Крістен Белл, Агата Лі Мон & Кеті Лопес - заслужене друге місце (1,6 млн).