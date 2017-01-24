З цього моменту електричні автомобілі Tesla Model S і Model X мають найбільший запас ходу, серед усіх існуючих електрокарів в світі. Компанія легендарного Ілона Маска випустила новинки Model S 100D і Model X 100D.

Model S 100D отримала батарею на 100 kWh і відтепер може на повному заряді подолати дистанцію в 539 кілометрів. Model X 100D також отримала хороший приріст дальності ходу, який збільшився на 48 кілометрів, тепер дальність ходу електрокара становить 474 кілометри. Така модернізація стала доступною завдяки переходу на більш сучасні акумулятори, які по ємності залишилися колишніми.

Якщо порівнювати Tesla Model S і Model X з більш дешевими електрокарами, то їх перевага на обличчя. Електричний автомобіль Chevy Bolt може на повному заряді подолати 383 кілометри, дальність ходу Ford Focus Electric – 185 кілометрів, а Nissan Leaf і зовсім 172 кілометри.

Але ціна технологічних новинок Ілона Маска продовжує кусатися. За Tesla Model X 100D доведеться викласти, як мінімум, $98,5 тисяч, а за Tesla Model S 100D близько $95,8 тис.