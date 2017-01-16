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В Умані американці планують побудувати аеропорт: інвестиційний проект для хасидів
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У Верховній Раді готуються запровадити візовий режим із Росією, - Парубій
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"Овідіопольський головоріз": бійці Нацгвардії затримали вбивцю жінки та дитини
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Новий рік 2017: красиві новорічні привітання, листівки, вірші, короткі смс, проза та картинки
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Штраф за виплату зарплати "в конверті", - "новорічний закон" підписав Президент України
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Телеканал 1+1 позбавлять мовлення: Нацрада не хоче продовжити ліцензію
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Україна vs. Європа і США: скільки в світі заробляють за годину?
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Новий рік Вогняного Півня 2017: традиції, прикмети і звичаї
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Сатирична карикатура на авіакатастрофу Ту-154, - журнал Charlie Hebdo (Фото)
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В Одесі активісти ПС "зачистили" Генконсульство РФ від квітів пам’яті за загиблими в аварії Ту-154
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Новий землетрус в Румунії: нічні поштовхи відчули українці Одеси та Києва (Відео)
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27 Грудня 2016
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В Якутії двоє росіян "по-звірячому" розчавили ведмедя вантажівками (18+)
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Авіакатастрофа Ту-154: стали відомі подробиці аварії, літак бовтало з боку в бік
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У центрі Москви знайдено мертвим генерала ФСБ та начальника "Роснефти"
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Січень 2017: в які дні відбудуться магнітні бурі?
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